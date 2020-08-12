«يو بي إس» يحصد جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في المنطقة

المصدر: دبي-البيان

حصد بنك UBS (يو بي إس) جائزة «أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط» ضمن جوائز يوروموني للتميّز، في خطوة تُعزز من مكانة المؤسسة كجهة عالمية رائدة في مجال إدارة الثروات.

وتلقت نسخة هذا العام من الجوائز ألف طلب من مختلف البنوك حول العالم للمشاركة في برنامجها الذي يُغطي أكثر من 50 جائزة إقليمية وجوائز أفضل البنوك في حوالي 100 دولة.

ويعمل ضمن فريق البنك حوالي 300 موظف مختص في شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن 80 موظفاً يعملون ميدانياً، علماً أنّه يعتزم مواصلة التوظيف لغاية نهاية العام الجاري.

وقال علي جانودي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في UBS العالمية لإدارة الثروات: «يعكس هذا التكريم خبرتنا وقدراتنا الاستثنائية على توفير الحلول المبتكرة لعملائنا، وقد بذلنا جهوداً محورية في جلب الاستثمارات المستدامة إلى عملائنا في المنطقة، إلى جانب دأبنا المستمر بتزويد أبحاث عميقة ورؤى ونصائح حول عدد من الموضوعات ذات الأهمية في المنطقة، مثل قطاع العقارات ومصدّري السندات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قمنا بتقديمها لدعم عملائنا خلال هذه الأوقات العصيبة».

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