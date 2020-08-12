خدمات الإمارات دبي الوطني الرقمية تعود للعمل

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

عادت كافة خدمات الإمارات دبي الوطني المصرفية الرقمية للعمل بما فيها تطبيق الصيرفة الذكية للبنك. وكان البنك أرسل لعملائه رسالة الأربعاء الماضي لإبلاغهم بتوقف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك من الساعة 2 صباحاً حتى 11 ليلاً وذلك يوم الجمعة 7 أغسطس، فيما استمر الانقطاع حتى لحظة كتابة الخبر.

ورجح المصدر أن يكون سبب الانقطاع تأخر عمليات مطابقة السجلات خلال عملية تحديث ونقل البيانات.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان للبنك إن فريق الإمارات دبي الوطني تمكنت من حل كافة الصعوبات وقامت باستعادة كامل الخدمات المصرفية عبر جميع القنوات، مشيراً إلى نجاح ترقية النظام المصرفي الأساسي.

وأضاف: "ونؤكد في هذا المقام أننا سنواصل متابعة الوضع عن كثب، وتحسين أداء الخدمة مع قيام المزيد من العملاء بمعاودة استخدام منصاتنا المصرفية الرقمية. ونأسف لأية صعوبات واجهت عملائنا الكرام خلال انقطاع الخدمات، ونؤكد على التزامنا المتواصل بالإجابة على كافة استفساراتكم".

وكان الإمارات دبي الوطني خصص استثماراً قدره مليار درهم لتعزيز الابتكار الرقمي والتحول متعدد القنوات ضمن عملياته ومنتجاته وخدماته في سبيل الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية وتعزيز أمن التعاملات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز