واردات أبوظبي من التبغ قرب الصفر أول 4 أشهر من 2020

تراجعت واردات أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه إلى مستوى الصفر تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي في مؤشر إلى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق بشأن مكافحة المواد الضارة بصحة الإنسان.

وتراجعت تجارة الإمارة من التبغ «تصدير وواردات وإعادة تصدير» إلى 22.3 مليون درهم من يناير إلى أبريل 2020 وبنسبة تجاوزت 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وبدأت الإمارات خلال الربع الأخير من 2017 تطبيق الضريبة الانتقائية على شريحة من السلع المضرة بالصحة العامة ومنها منتجات التبغ بنسبة 100% والنسبة نفسها على مشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية.

وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من التبغ ومشتقاته من يناير وحتى أبريل نحو 21.7 مليون درهم مقارنة بـ27.5 مليون درهم في نفس الفترة من 2019.

وتركزت تجارة الإمارة من التبغ في تجارة إعادة التصدير التي شكلت 99% من إجمالي تجارتها من هذه السلعة التي تخضع للضريبة الانتقائية. (أبوظبي - وام)

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