دول المستقبل «متجر تطبيقات»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّعت مؤسسة دبي للمستقبل أن تتحوّل الدول في المستقبل إلى «متجر تطبيقات» مفتوح لـ«اشتراك» subscribe الناس من أنحاء العالم.

وقال خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المعنية بدراسة ورسم المستقبل، إنها تدرس جدياً إطلاق المشروع من دبي كأحد أهم معالم الثورة الصناعية الخامسة المقبلة إلى العالم، لتكون الإمارة منصة عالمية للتعاون والتنسيق بين الحكومات، وإن الدعم الحكومي اللامتناهي يدعم تسريع الاستفادة من التقنيات الناشئة في خلق أفكار ونماذج عمل جديدة ودمجها في البيئة الاقتصادية في الدولة.

وأوضح بالهول خلال الجلسة الثالثة من سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أمس، أنه يمكن منح المشتركين في «التطبيق - الدولة» حزمة تتضمن ما يحتاجه المشترك من خدمات السكن والرخص والكهرباء، إلخ، مشيراً إلى أن الاشتراك يمنح المشاركين حقوقاً حصرية ويفتح لهم مجال التعاون في مجالات شتى مع «تطبيقات - دول» أخرى في العالم، موضحاً أن التعاون العالمي في هذا التطبيق سيكون أهم ميزات آلية عمله.

وأضاف : نتوقع أن تتحول الوحدات الحكومية إلى منصات رقمية تجمع جميع شرائح المجتمع.

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