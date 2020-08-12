انتعاش سوق دبي العقاري في الربع الثاني

المصدر: (دبي - البيان)

بدأ السوق العقاري في دبي مرحلة التعافي خلال الربع الثاني 2020 ومن المتوقع أن يتواصل ذلك في الربع الثالث الحالي بدعم المبادرات الحكومية وما اشتملت عليها من حزم تحفيزية وبحسب المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي أرسى شهر يونيو من خلال ما أظهره من عوامل قوية الأساس لتسجيل انتعاش أسرع مما كان متوقعاً، حيث يشهد السوق في الوقت الحالي أنماط انتعاش مرتدة إيجاباً على شكل حرف (V)، تتميز بالارتفاع السريع لنعود من خلالها إلى مستويات المعاملات في فبراير ومطلع مارس 2020.

وأظهر مؤشر 2020 ارتفاعاً 0.79% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول و15.3% عند مقارنته بربع الأساس المعياري للربع الأول 2012 وارتفع مؤشر الشقق السكنية 0.58% مع ثبات مؤشر وحدات الفلل والتاون هاوس في دبي من دون تغيير وقفزت معاملات مبيعات العقارات في الإمارة خلال يونيو 64% بمتوسط نحو 570 معاملة أسبوعياً.

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