ماجد الفطيم يتقدّم 17 مركزاً على قائمة أغنى 500 شخص في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

تقدّم ماجد الفطيم 17 مركزاً على قائمة أغنى 500 شخص في العالم في 2020، والتي نشرت «سي إي أو وورلد» الأمريكية تحديثاً لها أمس، بالمقارنة مع ترتيبه على نفس القائمة في التحديث قبل الأخير، والذي يغطي الفترة المنتهية 23 يونيو 2020 واحتل المركز 350 عالمياً بثروة إجمالية 5.96 مليارات دولار. وصُنّفَ الفطيم في التحديث قبل الأخير في المركز 367 عالمياً بثروة 5.49 مليارات دولار.

واحتفظ الملياردير الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» بتواجده ضمن القائمة الجديدة واحتل المركز 425 عالمياً بثروة 5.31 مليارات دولار.

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