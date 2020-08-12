«نمشي» تحافظ على ربحية «إعمار مولز» النصفية

المصدر: (دبي - البيان)

حافظت منصة «نمشي» الإلكترونية المتخصصة في الأزياء والموضة، على ربحية شركة إعمار مولز، لتواصل الشركة تحقيق نموٍّ مستدام من خلال مبيعات التجزئة عبر القنوات المختلفة، وأصبحت المنصة أكبر مساهمٍ في إيرادات المجموعة خلال النصف الأول بنحو 664 مليون درهم، من إجمالي الإيرادات البالغة 1.657 مليار درهم، وبنمو بلغ 57 %، وذلك بدعم من الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، إلى جانب النمو المتسارع الذي تحقق في السوق السعودية، وبلغ صافي أرباح الشركة 345 مليون درهم للفترة نفسها، لتؤكد النتائج مرونة أنشطة الشركة وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: «شكلت الأزمة الأخيرة تحدياً بالنسبة لنا، ورغم ذلك فإن نتائج إعمار مولز أظهرت قوةً ملحوظة ومرونة كبيرة في مواجهة تلك التحديات، بفضل ما نعمل على تطويره بشكلٍ متواصل من الابتكارات الحديثة، إضافةً إلى تنوّع أنشطتنا، إلى جانب استثماراتنا الضخمة في التكنولوجيا الرقمية التي تعزّز من تواصل عملائنا مع منتجاتنا وخدماتنا ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز