فنادق دبي ثقة عالمية تترسخ

المصدر: دبي - البيان

حظيت فنادق دبي بثقة الزوار والشركات السياحية العالمية مع عودة الحركة السياحية واستئناف استقبال ضيوفها من الخارج وساهمت الاستراتيجية الناجحة التي تبنتها حكومة دبي في التعامل مع «كوفيد - 19» في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف استقبال الزوار والسياح من العالم.

ورسّخت فنادق ومنشآت دبي السياحية ثقة الزوار والشركات العالمية بفضل تطبيقها للإجراءات الاحترازية حيث تتصدّر صحة وسلامة السيّاح والضيوف من داخل وخارج الدولة أولويات الفنادق والمنشآت السياحية في دبي كما تعتبر محور تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل ترسيخ معايير الصحة والسلامة وتعزيز الثقة في دبي كإحدى أكثر الوجهات الآمنة عالمياً.

وأعلنت مجموعة جميرا، التابعة لدبي القابضة، عن حصول منتجع «جميرا زعبيل سراي» في دبي على ملصق الامتثال وضمان الحماية من «بيرو فيريتاس» المتخصصة عالميًا في إصدار الشهادات وفحص الفنادق الرئيسية من فئة 5 نجوم لضمان تطبيقها الّلوائح وممارسات السّلامة.

ويؤكد الإنجاز التزام فنادق دبي عامة ومجموعة جميرا على وجه الخصوص، بأهمية ضمان سلامة الضيوف والموظفين على حدٍ سواء من خلال تطبيق أعلى مستويات الإجراءات الوقائية والاحترازية وممارسات النّظافة من أجل راحة وطمأنينة الجميع.

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