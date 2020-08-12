شركات الإنشاء في الإمارات تظهر قوة ضد «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت «ميد» أن غالبية شركات الإنشاءات في الإمارات أظهرت قوة في تجاوبها مع التداعيات الاقتصادية القاسية الناجمة عن تفشي «كوفيد19» وفي التعاطي مع هذه التداعيات.

وأوضحت المجلة أنه برغم صعوبة التحديات الناتجة عن الجائحة على الإنشاءات في الإمارات إلا أن القطاع لديه فرصة كبرى في استغلال الأزمة وتوظيفها في تغيير الآلية التي يعمل بها لتتوافق مع معطيات زمن ما بعد «كوفيد».

وأضافت أن العديد من الشركات الإنشائية في الإمارات بحثت وناقشت الحلول المتاحة للخروج من تداعيات الجائحة، ولجأت غالبيتها للابتكار وتبني تقنيات جديدة مبتكرة ومنها على سبيل المثال، آلية «نمذجة معلومات المباني»، الطائرات من دون طيار «درونز» والواقع الافتراضي، وذلك لإزالة المخلفات من مواقع البناء التابعة لها وتحسين مستويات السلامة والأمن بها.

وذكرت «ميد» أن الابتكار لم يقتصر على الأعمال الفنية والإنشائية لهذه الشركات فحسب، وإنما امتد ليطال أيضاً آليات التعاقد على المشروعات الإنشائية الجديدة وطلب القروض والتمويل من البنوك والتعامل مع المؤسسات الحكومية المتنوعة.

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