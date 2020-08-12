«نانو» للسياحة والضيافة تنطلق في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت ناديج نوبلي، الخبيرة في قطاع السياحة والمديرة السابقة لمعرض سوق السفر العربي، شركة «نانو لتسويق الوجهات السياحية والفنادق»، المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة في مجال السياحة والضيافة لتتوج بها مسيرتها المهنية الممتدة على مدى أكثر من 27 عاماً في صناعة السفر والسياحة.

وستعمل الشركة من دولة الإمارات وتتخذ دبي مقراً لها، بالاتصال والشراكة مع أفضل الفنادق العالمية وشركات إدارة الوجهات السياحية، بهدف رفع مستوى الوعي وتسويق علاماتها التجارية في سوق السياحة الخارجي في الشرق الأوسط.

كما ستقوم الشركة بالترويج لعدد من أبرز الوجهات السياحية الملهمة والناشئة في العالم.

وقالت نوبلي : «لو نظرنا إلى صناعة السياحة اليوم، فإننا نجد أنها لا تتمحور فقط حول العرض والطلب كما كانت في السابق، بل بات الطلب الآن مرتبطاً بالتطمينات التي سيحصل عليها الأشخاص على مستوى الصحة والسلامة والقيمة. في ضوء ذلك، ستحتاج الوجهات والمنتجعات والفنادق إلى إعادة تصميم عروضها».

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