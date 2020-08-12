30 % نسبة الشباب في مطارات دبي

المصدر: دبي – البيان

أكد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي أن الشباب يشكلون نحو 30% من إجمالي عدد موظفي المؤسسة، مشيراً إلى أنهم يمثلون قادة الغد انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت لهم أجندة طموحة لتمكينهم من لعب دورهم الحاسم في صناعة مستقبل بلادنا.

وقال الجوكر بمناسبة احتفال الإمارات بيوم الشباب العالمي الذي يصادف يوم غد الأربعاء:«تبنت مطارات دبي بقوة هذه الأجندة وأطلقت عدداً من المبادرات بالتنسيق مع الحكومة، بهدف خلق بيئة محفزة على الإبداع واكتشاف الطاقات الكامنة للشباب وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار داخل المؤسسة لتعزيز دور قطاع الطيران ضمن المعادلة الاقتصادية في دبي».

وذكر الجوكر أن الطاقات الشابة التي تشكل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي مطارات دبي، يعملون في مختلف القطاعات الأساسية التابعة للمؤسسة منها قطاع العمليات والخدمات الهندسية والموارد البشرية وغيرها. مشيراً إلى أن أبرز المهارات التي يحتاجها الشباب لمواجهة تحديات المستقبل هي المرونة والقدرة على التكيف والشغف.

وقامت مطارات دبي بتصميم برامج ودورات خاصة تواكب الأجندة الوطنية، بهدف الارتقاء بأداء الشباب وتطوير قدراتهم على مراحل لتأهيلهم لمواجهة تحديات الغد المتغيرة التي تعتري صناعة الطيران الدولية. كما قامت بعقد شراكات مع جهات حكومية وتنظيم جلسات عصف ذهني بمشاركة فئات شبابية من مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أعرب ماجد الجوكر عن بالغ تقديره لشباب الإمارات راجياً لهم التوفيق في مسيرة حياتهم المهنية والمضي قدماً على طريق الريادة والإبداع في كافة المجالات.

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