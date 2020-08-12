«باك تو وورك».. تطبيق لعودة آمنة للعمل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا المتخصصة ومقرها الاقليمي دبي، أمس إطلاق تطبيق «باك تو وورك» (BackToWork)، وهو حل شامل يمكّن الشركات والمؤسسات في الإمارات على العودة بأمان إلى مكان العمل.

وقال «حيدر نظام»، رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يتضمن التطبيق القوي 6 نماذج مصممة لمعالجة كل بواعث القلق المرتبطة بعملية إعادة الدخول إلى مكان العمل، وهي متوافرة جميعاً ضمن حلّ آمن وسهل الاستخدام، من بينها الدخول الآمن، وتقييم عافية الموظف، والصيانة والأصول، والتطوع والتواصل.

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