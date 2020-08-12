المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي أعلنت عن دعوة المساهمين غير المستلمين لأرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015 نحو 50 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية قبل تحويلها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويعكس العدد الكبير من الإعلانات التي جرى نشرها خلال الأيام الثلاثة الماضية بهذا الخصوص الاستجابة الواسعة من قبل الشركات مع قرار الهيئة الذي أعلنت بموجبه عن أنها بصدد إنشاء نظام خاص للتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين في الفترة ما قبل 2015.

ومنحت الهيئة الشركات مهلة لمدة 6 أشهر تنتهي في يناير المقبل لتوزيع الأرباح غير المستلمة عن الفترة المذكورة قبل تحويلها إلى حساب الأمانات الذي ستخصصه لهذه الغاية بعد انقضاء المهلة المحددة حيث ستقوم الهيئة بوضع نظام محاسبي ودليل اجراءات خاص بصرف تلك الأرباح لمستحقيها. ويساهم الإجراء في القضاء على ظاهرة الأرباح غير المسلمة للمساهمين في أسواق المال الإماراتية.

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