«بادري» تطلق 5 ورش عن بُعد في أغسطس

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، خلال أغسطس الجاري، خمس ورش عن بعد، بالتعاون مع غوغل، ولينكد إن، وروّاد، والقنصلية الأمريكية في دبي، وذلك ضمن مبادرتها التعليمية الافتراضية «بادري لتبادل المعرفة» التي أطلقتها في أبريل الماضي. مهارات من غوغل

وشملت ورشة «مهارات من غوغل» التي نظمت في 5 أغسطس برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات الرقمية للمشاركين الذين يتقنون اللغة العربية. وأشرف على تصميم الورشة شركة غوغل، وقدمتها بالعربية المدربة لما يوسف، استشاري التسويق الرقمي.

مخيم ريادة الأعمال

ويشرف على ورشة «مخيم ريادة الأعمال»، التي تنظم في 19 أغسطس بين 11:00 صباحاً و1:00 ظهراً، رائد الأعمال المهندس طلال المهنا، المدير المؤسس لشركة «شراع للاستشارات وإدارة المشاريع التجارية»، يعرف من خلالها رواد الأعمال المحترفين والمبتدئين على أساسيات التسويق الأربعة، الإنتاج، والسعر، والمكان، والترويج، وذلك فيما يخص المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى كيفية تأسيس الأعمال باستخدام نموذج الأحجيات التسع الإدارية.

أفضل الممارسات

ويقدم ورشة «التوجه الأمثل نحو أفضل الممارسات»، التي تنظم باللغة الإنجليزية بالتعاون مع «لينكد إن» في 19 أغسطس الجاري بين الساعة 11:00 صباحاً و12:30 ظهراً، لميس عمار، المدير الإقليمي لمؤسسة لينكد إن - قسم تحليل المهارات، والمدرب وائل كمال، مدير حلول المواهب – القطاع الحكومي - الإمارات – لينكد إن.

وبالتعاون مع «لينكد إن» أيضاً تقام ورشة «من رواد أعمال إلى مسوقين» في 20 أغسطس الجاري بين الساعة 11:00 صباحاً و12:30 ظهراً،.

سوق العمل بعد الجائحة

وتقدم ورشة «ما هو التالي: التحضير لسوق العمل بعد جائحة كوفيد- 19»، باللغة العربية نسمة فرحات، مدير برنامج الغرير للمفكرين اليافعين في مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وتيفاني لين، مساعد مدير مبادرات التعلم مدى الحياة في جامعة أريزونا، وتُنظّم بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بدبي في 26 أغسطس بين 7:00 و9:00 مساءً.

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