مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مليار درهم، حيث تم تسجيل 129 مبايعة بقيمة 296.03 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 153.41 مليون درهم و96 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 142.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 717.9 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 508.31 ملايين درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 209.58 ملايين درهم، أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 180 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 7.77 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 3 ملايين.

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