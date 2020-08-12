نهيان بن مبارك يفتتح فرعاً لمجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات بالعين

المصدر: العين - البيان

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تم افتتاح الفرع التاسع لمجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات، وذلك في مدينة العين في مركز المدينة.

حضر الافتتاح سالم الشعيبي مالك العلامة والشيخ أحمد سرور الظاهري والشيخ مسلم بن حم العامري، وخلفان النايلي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمستشار محمد سالم الظاهري، ومبارك سعيد الشامسي، ورجل الأعمال سلطان راشد الظاهري، والإعلامي منذر المزكي ولفيف من كبار الضيوف.

وأشاد معالي الشيخ نهيان أثناء جولته بالمتجر الجديد بتصاميم المجوهرات الموجودة والديكورات المتميزة، ويعتبر هذا الفرع الثاني في العين.

وقال سالم الشعيبي: يسعدنا أن نفتتح الفرع الجديد من محلاتنا في إمارة العين بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تسلم سمو الشيخ طحنون بن محمد منصب ممثل حاكم أبوظبي في العين الجميلة، ونقدم في هذا المتجر المتميز 50 ألف قطعة من الذهب والألماس المزين بالأحجار الكريمة وكلها مصممة ومنفذة على أيدي أمهر المصممين في مصانعنا، ونفتخر بكوننا من أوائل شركات المجوهرات الإماراتية التي عملت في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاماً.

وأضاف: أثبتنا من خلال هذا الافتتاح قوة وعزم رجال الأعمال الإماراتيين في تحدي مختلف الأزمات ومنها جائحة وباء كورونا، والعمل بكد وعزم دائماً لمواكبة نهوض اقتصاد الإمارات الذي أثبت متانته ضمن بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم.

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