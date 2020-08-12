خدمات إلكترونية جديدة من اقتصادية دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للتجار والمتعاملين على حد سواء، وذلك سعياً من القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل آلية الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة، وتعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة والمحفزة للنمو.

وتم إطلاق خدمة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المحررة على الرخص التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاستفسار، ودفع الغرامات، وطلب لائحة تقارير التفتيش المسجلة على الرخصة التجارية.

وطوّر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك هذه الخدمات، بحيث يتم تقديمها والحصول عليها من قبل المتعامل، عن بعد، وعبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك (https://consumerrights.ae) دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي، فيما يتعلق بالتطوير والتحسين المستمر على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وإتاحتها للمتعاملين عبر المنصات الذكية، دون حاجة المتعامل للتواجد في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تهدف إلى بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.

دعم

وأكد عبد الله الكعبي مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على دور القطاع واقتصادية دبي بشكل عام، في دعم التجار والمتعاملين، والحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، مما يعكس أهداف وتطلعات حكومة دبي، وتعتبر هذه الخدمات مكملة لسلسلة الخدمات التي أطلقتها اقتصادية دبي، متمثلةً بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدعم وخدمة المتعاملين.

وتمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من توفير كافة الخدمات الرئيسية خلال جائحة «كوفيد19»، والتي استدعت من الموظفين العمل عن بعد، ويفسّر ذلك جهود الدائرة، ودعم الإدارة العليا للتطوير والتحسين المستمر، وتوفير أنظمة إلكترونية متطورة، ساهمت في إنجاح استراتيجية العمل عن بعد، ومواجهة الوضع الراهن وتداعياته، كما يعمل القطاع على تحليل تفصيلي للوضع الراهن.

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