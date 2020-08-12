11.6 مليوناً خسائر «سيراميك رأس الخيمة» الربعية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة صافي خسارة بعد حقوق الأقلية قدرها 11.6 مليون درهم للربع الثاني من عام 2020، وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتبلغ 411.3 مليون درهم نتيجة إغلاق أسواق الهند، بنجلاديش وأوروبا بسبب جائحة كوفيد 19.

كان للانخفاض في الإيرادات تأثير على إجمالي هوامش الربح الإجمالية، نتيجة التكاليف الثابتة الغير محملة بقيمة 25 مليون درهم بسبب الإغلاق المؤقت لخطوط الإنتاج، وبقى إجمالي الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء إيجابياً عند 40.5 مليون درهم.

وتأثرت إيرادات الشركة في جميع الأسواق باستثناء السعودية في الربع الثاني، سلبًا بسبب كوفيد 19، حيث انخفضت الإيرادات في أبريل ومايو، مع انخفاض الطلب في قطاعات البناء والضيافة والطيران. ومع بدء إعادة فتح الاقتصادات في يونيو، بدأت الإيرادات في الانتعاش وشهدت الشركة زيادة في الطلب من السعودية وبنغلاديش.

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