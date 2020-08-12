«دبي للسيليكون» تطلق تطبيقاً لخدمات السكان وشركاء الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون إطلاق تطبيق «DSO Click» حصرياً لسكان واحة دبي للسيليكون وشركاء الأعمال.

ويعمل التطبيق، المتاح على نظامي «أندرويد» و«أي أو اس»، كمنصة خاصة بمجتمع واحة دبي للسيليكون للتواصل مع السلطة، وأداة لتقديم طلبات تغطي عدداً من الخدمات، منها إدارة المرافق، والإبلاغ عن مشاكل متعلقة بالسكن، وحجز مواقف السيارات، وحجز القاعات المخصصة للاجتماعات.

وسيتمكن المقيمون وشركاء الأعمال من رفع طلباتهم عن طريق الفيديو، أو عبر رسالة نصية أو صوتية، إضافة إلى إمكانية متابعة الحالة الخاصة بهم.

وسيتمكن السكان من تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المنشآت في عملية سلسة وبسيطة، حيث يقوم التطبيق تلقائياً بتحميل جميع تفاصيل عقد الإيجار بمجرد اختيار رقم العقار.

ولتبسيط طلبات خدمة المجتمع، يُمكن للمستخدمين إرسال تقاريرهم من خلال ميزة «عين على المجتمع»، والتي تتيح للسكان مشاركة اقتراحاتهم حول تحسين أو تطوير الطرق الداخلية في الواحة إضافة إلى طلبات الصيانة، والمشاكل المتعلقة بإنارة الشوارع، والضوضاء، وطلبات صيانة الرصيف، وشكاوى مكافحة الآفات، أو المشاكل المتعلقة بالحيوانات الأليفة المنزلية.

كما تتوفر خاصية حجز أماكن وقوف السيارات للمقر الرئيسي على التطبيق، وستكون الخدمة متاحة لتشمل مجمع دبي الرقمي. وسيكون لدى مستخدمي التطبيق أيضاً خيار حجز قاعات الاجتماعات داخل المقر الرئيسي ومجمع دبي الرقمي.

وقال بدر بو هناد نائب رئيس تنفيذي – الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون: تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أذكى مدينة في العالم.

ومن خلال هذا التطبيق قمنا بجمع مجالات رئيسية تهم السكان وشركاء الأعمال على حد سواء. ويعكس هذا التطبيق الأولويات المختلفة، ويسهم في تبسيط التواصل والتفاعل بين مجتمع الواحة والسلطة، إضافة إلى تبسيط العمليات، والخدمات الذكية، وسعادة العملاء.

مرحلة أولى

وأضاف: توفر المرحلة الأولى من تطبيق «DSO Click» خدمات رئيسية لمجتمع الواحة. ونحن حريصون على توسيع هذه القائمة من خلال بناء البنية التحتية للتكنولوجيا الذكية. وتواصل السلطة عملها لدعم الحلول المبتكرة وتنفيذها بهدف الوصول إلى مدينة ذكية تكنولوجية متكاملة.

ويأتي التطبيق بعد التوسعات الأخيرة بمجال الخدمات الذكية والبنية التحتية لحلول المدن الذكية في السلطة، مثل زيادة الخدمات المتاحة عبر بوابة خدمة العملاء، والتي تجاوزت 3000 معاملة من منتصف مارس إلى منتصف مايو، بقيمة 10 ملايين درهم تقريباً.

وتأتي الزيادة بعد إطلاق السلطة برنامج «هادي» للمحادثة الفورية الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ نظام إدارة الأعمال المتكاملة الذي يدعم الذكاء الاصطناعي عبر 40 مبنى في الواحة.

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