2.1 مليون درهم أرباح «أركان» النصفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حافظت شركة أركان لمواد البناء، على ربحيتها محققة صافي أرباح بقيمة 2.1 مليون درهم، مقارنةً بـ 8.5 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2019، قبل احتساب الأرباح غير المكررة بقيمة 25.3 مليون درهم من بيع أصول مصنع الإمارات للإسمنت بالإضافة إلى عائدات التأمين المتعلقة بوحدة الإسمنت، وذلك رغم تداعيات جائحة «كوفيد19» .

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول 387.4 مليون درهم مقارنةً بـ 458.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019، إلاّ أن الشركة تمكنت من تعويض الانخفاض في الإيرادات من خلال البرامج الصارمة بتوفير تكاليف العمليات الحيوية.

وقال المهندس‏ جمال الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «أثبتت «أركان» قدرتها على التكيف مع أصعب الظروف والتحديات في السوق وهو ما يتضح جلياً في استمرار تحقيق الأرباح من عملياتها.

وذلك لم يأت من فراغ بل يعود إلى الإجراءات الفعالة والحاسمة التي اتخذتها الإدارة متمثلة في تنفيذ مبادرات لخفض التكاليف في مختلف وحدات أعمال الشركة أثمرت عن وفورات بقيمة تجاوزت 30 مليون درهم سنوياً، ونتطلع خلال الفترة المتبقية من العام إلى مواصلة نهجنا الحكيم في إدارة أعمالنا وسنعود أفضل أداءً وأكثر مرونة بعد انتهاء الجائحة».

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