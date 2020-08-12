«إيميكول»: خصم %7 على الفواتير لمدة 3 أشهر

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) لخدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، تقديم خصم بنسبة 7% على الحمل التبريدي المعلن للأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من أغسطس وحتى أكتوبر عبر القطاعات التجارية والسكنية والصناعية التي تخدمها الشركة.

وبفضل القدرة التشغيلية الإجمالية الحالية التي تبلغ 355.000 طن تبريد، ستقوم الشركة بتطبيق المرحلة الثانية من حزمة التحفيز عبر مناطق معينة ضمن محفظة «إيميكول».

وقال الدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «تمثل مبادرتنا الحالية ترجمة لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى دعم الشركات والسكان ومختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، والحد من آثار الوضع الاقتصادي الحالي.

ويوضح النمو المستمر في قطاع تبريد المناطق زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات نظراً لفعاليتها وتأثيرها المهم في مختلف جوانب الحياة. لذا فإننا على يقين تام من أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على القدرات التنافسية الاقتصادية لعملائنا».

وتواصل «إيميكول» لعب دور رئيسي والإسهام في الجهود العالمية لإحداث التأثير الإيجابي المنشود على تغير المناخ، من خلال تقليل الاستهلاك بالاعتماد على دورة تشغيلية أكبر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باستخدام أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تسهم بدورها في خفض التكاليف للمستهلكين وصولاً إلى التنمية المستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز