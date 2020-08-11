«زوهو» تطرح تطبيقاً لمساعدة الشركات على عودة آمنة إلى المكاتب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا المتخصصة في تطبيقات برمجيات الأعمال، اليوم إطلاق تطبيق «باك تو وورك» (BackToWork)، وهو حل شامل يمكّن الشركات والمؤسسات في الإمارات على العودة بأمان إلى مكان العمل.

ويعد التطبيق المتوفر بالمجان للفترة المتبقية من عام 2020، أحدث برنامج يتم طرحه في إطار جهود الشركة المتواصلة لدعم الأعمال التجارية المتأثرة بأزمة فيروس «كوفيد 19». ويدعم التطبيق اللغة العربية، وكذلك التوجيه من اليمين إلى اليسار.

وقال «حيدر نظام»، رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: شهدنا نجاحاً كبيراً في مبادراتنا الحالية الرامية إلى مساعدة المنظمات خلال جائحة «كوفيد 19» وما ارتبط بها من عمليات إغلاق. والآن بعد أن بدأت الشركات في إعادة فتح أعمالها، فإننا نريد أن نساعدهم هذه المرة من خلال «باك تو وورك»، التطبيق الذي يمكّن الشركات من المحافظة على سلامة مكان العمل بشكل متكامل. ومع قابليته للتوسع ليتناسب مع الشركات والمنظمات من مختلف الأحجام، فإن تطبيق «باك تو وورك» يدعم رؤساء العمليات، ورؤساء أقسام الموارد البشرية، ومديري المنشآت وفرق عملهم، في عملية اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعودة إلى مكان العمل دون الإخلال بجوانب السلامة والامتثال.

ويتضمن التطبيق القوي 6 نماذج مصممة لمعالجة كل بواعث القلق المرتبطة بعملية إعادة الدخول إلى مكان العمل، وهي متوافرة جميعاً ضمن حلّ آمن وسهل الاستخدام، من بينها الدخول الآمن، وتقييم عافية الموظف، والصيانة والأصول، ولوحة تحكم المشرف، والتطوع والتواصل.

ويعد «باك تو وورك» تطبيقاً سهل الاستعمال ويسمح أيضاً بإجراء تعديلات متقدمة للشركات التي لديها متطلبات خاصة. ويمكن دمج التطبيق بسهولة مع منصات الموارد البشرية البارزة مثل «زوهو بيبول» و«بامبو إتش آر»، وأيضاً مع «اكتيف دايريكتوري» و«زوهو دايريكتوري». ويتوفر التطبيق حالياً باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية واليابانية والصينية، وسيتوفر قريباً بالإسبانية والبرتغالية والألمانية. وستعلن «زوهو» عن تحسينات عدة قريباً بما في ذلك نموذج إدارة السفر وعمليات الدمج مع منصات مؤتمرات الفيديو الشهيرة.

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