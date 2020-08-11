«ايوا» تجمع تمويلاً بـ 9.1 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ايوا، المتجر الإلكتروني للنظارات والعدسات اللاصقة، عن جمع 2.5 مليون دولار (9.17 ملايين درهم) في الجولة الاستثمارية للقرض المكمل لما قبل مرحلة التمويل «B»، والتي شارك فيها كل من شركة ومضة كابيتال، وEQ2 Ventures، ونواة كابيتال.

وتعد هذه الجولة الاستثمارية الثالثة لشركة ايوا، وتأتي في أعقاب جولة من السلسلة A جرت في منتصف عام 2019 بقيمة 7.5 ملايين دولار، و1.1 مليون دولار في جولة أولية تمت في عام 2018، ويرفع هذا القرض المكمل إجمالي رأس المال الذي جمعته شركة ايوا إلى 11.1 مليون دولار في غضون ثلاثة أعوام. وتضاعفت أعمال الشركة أثناء فترة الإغلاق التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث قام العديد من العملاء باستبدال عاداتهم في التسوق من المولات والمتاجر الكبيرة، ليحل محلها التسوق الآمن والمريح عبر الإنترنت.

وقال أنس بومدين، مؤسس مشارك ومدير تنفيذي مشارك، ايوا: «حققت ايوا نمواً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تمكنا وبنجاح من تسهيل عملية الحصول على المنتجات في منطقتنا».

وسوف تقوم شركة ايوا بالاستفادة من رأس المال الإضافي في مضاعفة التوسع الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية في ظل جائحة فيروس «كوفيد 19»، إلى جانب دعم الشركة بمزيد من الكفاءات الجديدة بما يسهم في ترسيخ مكانتها في مجال بيع النظارات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد مهدي الودغيري، مؤسس مشارك ومدير تنفيذي مشارك، ايوا: «سيتيح لنا هذا التمويل دعم نطاق أعمالنا في قطاع بيع النظارات بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة، وتوسيع تشكيلة منتجاتنا، إضافة إلى تقديم أفضل خدمات العملاء».

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