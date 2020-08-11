مزيد من المزايا من الاتحاد للطيران وأدنوك للتوزيع لأعضاء برامج الولاء

المصدر: أبوظبي - البيان

قام ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، وشركة أدنوك للتوزيع بتوسعة شراكتهما القائمة عبر إبرام اتفاقية متبادلة، بهدف تعزيز المزايا والمكافآت التي يوفرانها للأعضاء.

وتأتي تلك الشراكة امتدادًا للعلاقة القوية بين الاتحاد للطيران وأدنوك للتوزيع، وهي الأولى من نوعها التي تتيح لأعضاء برامج الولاء التابعة للشركتين تحويل نقاط مكافآتهم بين البرنامجين بشكل متبادل. ما يعني أنه بإمكانهم تحويل أميال ضيف الاتحاد إلى نقاط مكافآت أدنوك وبالعكس. ويحصل الأعضاء مقابل كل ميل من أميال ضيف الاتحاد على 20 نقطة من مكافآت أدنوك، ومقابل كل 110 نقاط من مكافآت أدنوك، يحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: يأتي قرار توسعة الشراكة بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة «عبّيها وحلّق»، التي تمكّن من خلالها أعضاء برامج الولاء ممن حالفهم الحظ، من الفوز بتذاكر سفر بشكل أسبوعي. وفيما نواصل سعينا لإضافة المزيد من المزايا والمكافآت لأعضائنا، لن نجد أفضل من شركة أدنوك للتوزيع حليفاً وشريكاً مثالياً لنا لتوفير المزيد من فرص الربح وكسب واسترداد الأميال والمكافآت«.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أدنوك للتوزيع: لطالما كانت الاتحاد أكبر شريك لبرنامج»مكافآت أدنوك«للولاء الجديد، ونأمل من خلال اتفاقية الاسترداد المتبادل الجديدة للنقاط والأميال مع ضيف الاتحاد، أن نتمكن من توفير مزايا أكثر ومكافآت أكبر لأعضائنا. وتتيح الاتفاقية لأعضاء البرنامج، الذين يزيد عددهم على 700 ألف، إمكانية الوصول للعروض الحصرية والمزايا الكثيرة على امتداد رحلتهم، سواء كانوا على الأرض أم في الجو».

ويواصل ضيف الاتحاد توسعة حقيبة شراكاته سعياً منه لتعزيز المزايا والعروض التي يوفرها لأعضائه البالغ عددهم نحو 7 ملايين. وتعد الشراكة مع أدنوك للتوزيع الإضافة الأحدث، وسيكون لها دور كبير في توفير مزيد من فرص كسب واسترداد المكافآت.

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