مذكرة تفاهم بين سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي و"صن لاين"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة "صن لاين" القابضة، لتعزيز تطوير بيئة عمل التكنولوجيا المالية في السوق، بما في ذلك تطوير حلول التمويل والقروض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموها.

وستوفر "صن لاين" مجموعة من أدوات التطوير في مجال التكنولوجيا المالية في المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي، للاستفادة من أبوظبي كمنصة لتطوير واختبار وإطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

سيشارك الطرفان في مشاريع لتطوير وتطبيق تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتقنيات الناشئة الأخرى، بهدف بناء شبكات الاتصال والشراكات بين النظم المالية التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وعلى طول مسار مبادرة الحزام والطريق.

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