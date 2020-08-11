5.3 مليارات إجمالي استثمارات تطوير مدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن لتطوير البنية التحتية ومشاريع الخدمات المساندة في المدينة يصل إلى 5.3 مليارات درهم، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة من شركاء الأعمال 8.4 مليارات دهم، وذلك في مصانع ومنشآت عالية الجودة لخدمة القطاع الصناعي في دبي.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن المدينة، وفي إطار دعم شركائها لمواجهة التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة، قامت بتقسيط وتأجيل الإيجارات للشركات والمصانع العاملة في مجمعاتها بما يتناسب مع التخطيط المالي لكل شركة، على أن يتواصل الدعم حتى نهاية العام.

ولفت إلى أنه رغم الظروف والتحديات الراهنة المرتبطة بالجائحة، فإن الطلب يتواصل على المستودعات والأراضي في مدينة دبي الصناعية التي تسجل طلبات جديدة لتأسيس مصانع من قبل المستثمرين، وذلك بفضل ما تتمتع به من سمعة مرموقة وتطور بنيتها التحتية واللوجستية وموقعها الاستراتيجي وتكامل خدماتها، وأوضح أن الطلب سيتركز خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي من الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يصبّ في سياسة الأمن الغذائي للدولة، بالإضافة إلى قطاع منتجات العناية الشخصية والخدمات اللوجستية.

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