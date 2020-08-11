«الاتحاد العقارية» تعيد هيكلة ديونها

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية إعادة هيكلة لجميع ديونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، والبالغة قيمتها 946 مليون درهم، إلى جانب سداد الدفعة الأولى بنجاح في إطار الاتفاقية المبرمة.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني الممول الرئيس لشركة الاتحاد العقارية، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مركز الشركة تجاه التزاماتها المالية ومديونيتها، ما يمكنها بالتالي من تخفيض قيمة أقساطها بشكل كبير مقارنة بمرحلة ما قبل إعادة الهيكلة، إلى جانب الاستفادة من شروط سداد أفضل لتحسين وضع التدفقات النقدية للشركة.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: إن إعادة هيكلة ديوننا المستحقة مع بنك الإمارات دبي الوطني كانت على رأس أولوياتنا، وهو ما تم إنجازه بنجاح. ومع تحسين التدفقات النقدية ودعم الممول الرئيس للشركة في ظل الظروف الراهنة فإنه يعتبر بمثابة تأكيد على ثقة القطاع المصرفي بالاتحاد العقارية.

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