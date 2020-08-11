«عالم فيراري - أبوظبي» تستضيف أجمل الطرازات في «هايبر كارز»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف «مدينة عالم فيراري - أبوظبي، الترفيهية» معرض «هايبر كارز» الذي يُعد فرصة فريدة لعشاق السرعة لمشاهدة مجموعة من أجمل سيارات فيراري النادرة وذات الإصدار المحدود كتلك المعروضة حالياً في معرض فيراري بمدينة مارانيللو الإيطالية.

وكانت فعاليات معرض «هايبر كارز» في عالم فيراري أبوظبي قد انطلقت أمس وستستمر على مدار عام، وذلك كجزء من احتفالات المدينة الترفيهية بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها والتي ستشهد باقة متنوعة من الفعاليات والتجارب الجديدة.

ويتألق المعرض بمجموعة فريدة من الإصدارات الخاصة والمحدودة من سيارات فيراري الرياضية التي تعكس القيم الرئيسية لعلامة فيراري كالتميز التقني وروعة التصميم والأداء، ما يُجسد شغف وطموح مؤسسها «إنزو فيراري»، وفلسفته الشخصية بتصميم إصدارات فريدة تكون هي الأرقى والأجمل في عصرها.

ويضم المعرض عدداً من أفخم طرازات فيراري مثل «لا فيراري» التي تجسد أرقى مفاهيم التصميم الفريدة، وسيارة «إنزو» الرياضية التي صُممت تخليداً لذكرى مؤسس شركة فيراري الراحل «إنزو فيراري».

كما سيتمكن محبو سيارات فيراري من مشاهدة سيارة GTO الحصرية والتي تم تصنيع 272 نسخة منها فقط وبيعها جميعاً قبل بدء إنتاجها، وسيارة F40 الأسطورية التي تعتبر من أعرق السيارات الرياضية، وسيارة F50 التي أرست معايير جديدة لصناعة السيارات الرياضية في العالم.

وقالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «إننا متحمسون جداً لاستقبال ضيوفنا مجدداً وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة ترفيهية آمنة وصحية في عالم فيراري أبوظبي، حيث سيتمكنوا أيضاً من مشاهدة نخبة من أجمل الطرازات المحدودة من سيارات فيراري عن كثب في المعرض الذي تستضيفه المدينة الترفيهية للمرة الأولى بالتعاون مع معرض فيراري في مدينة مارانيللو الإيطالية».

ويحظى رواد المعرض بتجربة مميزة من خلال مشاهدة أحدث الإصدارات ضمن برنامج تصميم الإصدارات المحدودة «One-Off» وبرنامج الإصدارات المصممة وفق الطلب اللذين يقدمان إصدارات حصرية لسيارات فيراري.

ويتيح برنامج تصميم الإصدارات المحدودة «One-Off» لعملاء مختارين تصميم إصدارات متفردة خاصة بهم، بينما يمكن برنامج الإصدارات المصممة وفق الطلب المالكين من ابتكار الإصدارات الحصرية الخاصة بهم من الطرازات الحالية.

وتعكس هذه السيارات سمات التفرد والتميز والهندسة الدقيقة لإبداعات حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات وأرست معايير جديدة لهذا القطاع. وأضافت ساموت: « صحة وسلامة ضيوفنا أولوية قصوى لنا هذا الموسم».

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