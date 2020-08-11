افتتاح منتجع «كوت دي أزور» في جزر قلب أوروبا نهاية العام

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لافتتاح منتجع «كوت دي أزور» في جزر قلب أوروبا بنهاية العام الجاري لتضيف أيقونة جديدة تنضم إلى معالمها السياحية الجذابة التي تزين أفقها، ومن المنتظر الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على المنتجع الاستثنائي الضخم الذي يضم 4 فنادق ضمن المرحلة الأولى من مشروع قلب أوروبا الذي يضم 6 جزر اصطناعية، وتتضمن المرحلة الأولى من قلب أوروبا قصور شاطئ السويد، فيلات ألمانيا، جزيرة شهر العسل، فندق «بورتوفينو» ومنتجع «كوت دازور».

ويضم منتجع «كوت دى أزور» إلى ضيافة دبي 796 جناحاً فريداً بمميزات معمارية، وتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 43442 متراً مربعاً، ويتألف المنتجع من 4 فنادق وهي (موناكو ونيس وكان وسان تروبيز)، وسميت كل منها على اسم أشهر المنتجعات الخلابة على طول الريفييرا الفرنسية وتقدم محاكاة للضيافة والثقافة الأوروبية في دبي.

وقال جوزيف كليندسيت، رئيس مجنوعة كليندست، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا: تم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد للمشروع، ويمثل منتجع «منتجع كوت دي أزور» معلماً هاماً في تقدم ضيافة دبي، ويعد هذا النجاح جزءاً من التزامنا القوي بتسليم المشروع بحلول نهاية العام، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي الناجم تداعيات الفيروس التاجي، إلا أننا استطعنا التقدم في الأعمال الإنشائية، وذلك بفضل حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وبمجرد إعلان الدولة السيطرة على هذا الفيروس استطعنا بدورنا الكشف عن التقدم الذي حققناه واستعدادنا لتقديم أفضل ما في دبي للسياح والضيوف الذي لا تكف دبي عن إدهاشهم بكل جديد.

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