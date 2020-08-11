«يمي جنكشن» تتوسع باستثمارات 20 مليون درهم في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «يمي جنكشن»، سلسلة المطاعم سريعة النمو، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها التوسعية في دولة الإمارات من خلال افتتاح فرعين جديدين لعلامة «ملك الطاووق» في كل من واحة دبي للسيليكون، ومتاجر الجرينة في إمارة الشارقة، ويأتي ذلك كونه جزءاً من خطتها التوسعية باستثمارات تبلغ 20 مليون درهم لعلامة «ملك الطاووق» في الدولة والتي أعلنتها مطلع هذا العام.

وقامت الشركة بتقديم علامة «ملك الطاووق» في دولة الإمارات في مطلع هذا العام من خلال 3 فروع – في شارع حصة، وموتور سيتي، ومنطقة الخليج التجاري. ومع افتتاح الفرعين الجديدين يصل المجموع إلى 5 فروع.

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يمي جنكشن «أثبتت العلامة منذ انطلاقها على نجاحها المتواصل، نحن متفائلون بشأن خطتنا التوسعية لسلسة مطاعم»ملك الطاووق«، وإننا على ثقة كبيرة بثبات الأسواق في الدولة وعودة الانتعاش في الشهور المقبلة».

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