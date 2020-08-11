«العالمية» تستحوذ على حصص في 4 شركات
وافق مجلس إدارة الشركة «العالمية القابضة» على استكمال إجراءات الاستحواذ على جزء من حصص في 4 شركات بواسطة الشركات التابعة، والشركات هي: «ابيكس» الوطنية لخدمات الوطنية عن طريق الاستحواذ على 60% من رأس مالها، و«ار ميد للوازم الطبية» عبر الاستحواذ على 52% من رأس مالها، والاستحواذ على 94% من رأس مال صندوق «فالكون»، إضافة للاستحواذ على 60% من رأس مال مجموعة شركات «أفكار». وأعلنت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 813.5 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 10.77 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.
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