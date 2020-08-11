«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً في «مول الإمارات»

المصدر: (الشارقة-البيان)

افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، أحدث فروع المصرف في مول الإمارات بدبي، وذلك ليخدم شرائح أوسع من العملاء على مدى فترات زمنية أطول وفي موقع استراتيجي مميز بمنطقة البرشاء. وحضر حفل افتتاح الفرع الجديد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وماجد شعبان، رئيس شبكة الفروع، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المجموعات ومدراء الإدارات.

وقال أحمد سعد:«الخطوات التي يعمل المصرف عليها اليوم هي انعكاس لرؤيتنا لما سيكون عليه مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي للعقد القادم، بالإضافة إلى احتياجات القطاع المستقبلية».

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