خدمة مباشرة تربط ميناء خليفة بموانئ أوروبا وشبه القارة الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، أول محطة تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، التابعة لشركة كوسكو الملاحية، خارج الصين، عن إطلاق خدمة مباشرة إلى عدد من الموانئ في أوروبا وشبه القارة الهندية في دورات أسبوعية.

تم تدشين الخدمة الجديدة من ميناء خليفة من خلال تشغيل أسطول يضم 8 سفن تتراوح سعتها ما بين 10,000 و13,000 حاوية نمطية للسفينة الواحدة، في دورات أسبوعية تنقل صادرات أبوظبي من اللدائن البلاستيكية إلى موانئ روتردام، هامبورغ، لندن، أنتويرب، ولي هافر، ثم تعود محمّلة بواردات من الشحنات العامة والسائبة وشحنات البضائع المخصصة للمشاريع. كما تشمل الخدمة الجديدة موانئ كراتشي، نافا شيفا، وموندرا.

وقال ناصر البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لمحطة كوسكو أبوظبي للحاويات: بعد مرور أكثر من عام على إنشاء محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، وفي ضوء الأداء المتميز الذي حققناه، إننا مستعدون لتوسيع نطاق خدماتنا المباشرة لتصل إلى أكبر الموانئ العالمية ما يسهم بشكل مؤثر في تحفيز نشاط عمليات الاستيراد والتصدير بين أبوظبي وأوروبا والهند لتلبية متطلبات متعاملينا وتقديم حلول تدعم عمليات الشحن الدولية وتتيح الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال محمد عيضة المنهالي، مدير إدارة ميناء خليفة، موانئ أبوظبي إن ربط ميناء خليفة مباشرةً بأهم مراكز التجارة البحرية في أوروبا وشبه القارة الهندية، سيساهم في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي في مجال تمكين التجارة العالمية، وسيدعم نمو أعمال متعاملينا وتسهيل وصولهم للأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة والتي تتمتع بسجل حافل من النجاح.

ومنذ بدء تشغيلها، ساهمت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات بقوة في دعم نمو قطاعات التصنيع، ومرافق التخزين، والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي. كما دعمت تعزيز تواجد المتعاملين في هذه القطاعات في أسواق مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تساهم الخدمة الجديدة في زيادة عدد الحاويات التي يتم مناولتها أسبوعياً في المحطة تبعاً لاحتياجات السوق، علاوة على زيادة عدد سفن إعادة الشحن التي يتم تشغيلها من المحطة. وتعد المحطة أول مرفق لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، التابعة لشركة كوسكو الملاحية، خارج الصين.

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