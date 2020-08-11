«دبي لتنمية الصادرات» في القائمة المختصرة لجوائز منظمات ترويج التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

أدرج مركز التجارة الدولية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في القائمة المختصرة المتأهلة لجوائز مؤسسات ترويج التجارة العالمية، لتتنافس المؤسسة مع وكالات ترويج التجارة الخارجية من 5 دول أخرى، ضمن فئة «أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات».

وسيتم الإعلان عن الجوائز في مؤتمر مؤسسات ترويج التجارة العالمية الثالث عشر المقرر عقده في أكرا، عاصمة غانا، في 14 أكتوبر، ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 200 من ممثلي منظمات ترويج التجارة، وصانعي السياسات وقادة الأعمال من أكثر من 70 اقتصادًا. وتبحث جوائز 2020 بشكل خاص في الممارسات التي ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصدرة أو التي أحدثت تغييرًا إيجابيًا تجاه هذا الهدف.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: إدراج مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في القائمة المتأهلة للجوائز اعتراف دولي برؤية المدينة الذكية لدبي، والجهود المبذولة لتمكين الشركات الإماراتية من التنافس بنجاح في أسواق التصدير على مستوى العالم.

وأضاف أن التركيز المتزايد على الجاهزية الرقمية عبر الخدمات والعمليات في إمارة دبي، يعدّ أحد الأصول الاستراتيجية لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الترويج للإمارة كمركز عالمي للتصدير وسوق تنافسي للمنتجات المتنوعة.

وفي الواقع، لعبت ميزة التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في تمكين التجارة والمصدرين في الإمارات، من أجل إعادة تأكيد قدراتهم والبقاء على اتصال بالأسواق في مختلف أنحاء العالم خلال أزمة «كوفيد19». ومن المقرر أن تكون 50% من الخدمات الحكومية في الدولة رقمية بالكامل خلال عامين، وسنرى منصات جديدة تساعد على زيادة سرعة حركة التجارة عبر دبي.

60 طلباً

وتلقت جوائز منظمات ترويج التجارة العالمية 60 طلباً، وهو أعلى عدد منذ إطلاق الجوائز في عام 2004. وأشار العوضي، إلى أن دبي لتنمية الصادرات، وضعت ضمن أولوياتها تمكين مجتمع المصدرين المحليين ودعم المشترين الدوليين، وذلك من خلال دمج الابتكارات التكنولوجية في خدماتنا، بما يتماشى مع التحول الرقمي بالإمارة.

وأضاف: تطورت «بوابة المصدرين» التي أطلقناها العام الماضي لتوفير بيانات ومعلومات اقتصادية وتجارية حيوية حول المنتجات الإماراتية المطلوبة، إلى منصة معرفية شاملة تسهل الصادرات من دبي.

والبوابة منصة مبتكرة تستخدم مزيجًا من المحتوى الرقمي والحلول التقنية، وتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال توفير معلومات محدثة عن الأسواق والقطاعات والمشترين المحتملين، إضافة إلى الشراكات والأدوات التي تدعم الصادرات التنافسية.

ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الموقع الإلكتروني exportersgateway.com، للبحث عن الفرص وتحديدها حول 60 منتجًا تتوزع على 7 قطاعات رئيسية بأكثر من 40 سوقًا مستهدفًا على مستوى العالم. ولدى البوابة بالفعل 200 شركة مسجلة، ويتم إضافة المزيد من المنتجات والقطاعات والأسواق بشكل تدريجي.

قائمة

إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، تضم القائمة المتأهلة لفئة أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات في جوائز مؤسسات ترويج التجارة العالمية، كلاً من: الوكالة البرازيلية لتشجيع التجارة والاستثمار، المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وكالة دعم وترويج الصادرات في جورجيا، مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية.

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