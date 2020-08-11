4 شهادات «آيزو» لـ«اقتصادية عجمان»

المصدر: (عجمان - وام)

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على 4 شهادات آيزو، وهي آيزو استمرارية الأعمال 22301، والصحة والسلامة المهنية 45001، ونظام إدارة البيئة 14001، ونظام الإدارة المتكامل «PAS 99»، واستلم الشهادات فريق العمل، الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التميز والجودة.

وأكد علي النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن الحصول على هذه الشهادات يعكس التزام الدائرة بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن آيزو استمرارية الأعمال 22301 يضمن عدم انقطاع الخدمات في الظروف الطارئة. ويضمن تطبيق مواصفة آيزو الصحة والسلامة المهنية 45001 بيئة عمل صحية وآمنة، مضيفاً أن الدائرة تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة عبر تطبيق مواصفة آيزو نظام إدارة البيئة14001.

ولفت إلى تطبيق نظام الإدارة المتكامل لتبسيط سير العمليات التشغيلية ودمج جميع المتطلبات والمعايير المتعلقة بجميع مواصفات آيزو، التي حصلت الدائرة عليها ومجموعها 7 اعتمادات دولية.

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