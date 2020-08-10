«الأوراق المالية» تغرم شركتين مدرجتين 160 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، غرامة مالية على شركتين أجنبيتين مدرجتين في سوق دبي المالي، بواقع 160 ألف درهم بسبب مخالفتهما لأنظمة الإفصاح والشفافية.

وقالت الهيئة، أمس، إن الغرامة بواقع 80 ألف درهم لشركة «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة»، و80 ألف درهم لشركة المخازن العمومية «أجيليتي»، بسبب عدم التزام الشركتين بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية للعام 2019، الأمر الذي شكل مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

ويأتي إعلان الهيئة عن أسماء الشركات المخالفة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

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