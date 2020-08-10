عروض فندقية وإقامة مجانية للأطفال خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

يقدم عدد من أفضل الفنادق في دبي للعائلات، فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على الحجوزات الفندقية، خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي.

ومع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمدارس، يعد هذا الوقت مثالياً بالنسبة للعائلات، التي ترغب في قضاء عطلة متميزة، وألقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل العروض الترويجية الفندقية المثالية للعائلات والأطفال.

ويمكن للآباء والأمهات قضاء الوقت مع أطفالهم هذا الصيف في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس. ويدعو الفندق، الذي يقع في مدينة دبي الطبية، الضيوف لحجز الغرف العائلية المتاحة بسعر 227 درهماً، تشمل الضرائب ووجبة إفطار مجانية وإنترنت داخل الغرفة. ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل الإقامة مجاناً، كما يوفر الفندق إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر عند الطلب.

العنوان للفنادق

وتقدم «العنوان للفنادق والمنتجعات» إقامة مجانية للأطفال في عدد من أفضل فنادقها خلال هذا الصيف، وفي إطار هذا العرض الرائع، يمكن للعائلات الاستمتاع بالتخفيضات الكبيرة عند الحجز في فنادق العنوان مرسى دبي، والعنوان دبي مول، والعنوان وسط المدينة، مع خصم بنسبة 50 في المئة على أفضل سعر متاح للغرفة. ويشمل العرض الترويجي الصيفي أيضاً قسيمة هدايا مجانية من إعمار لكل غرفة في الليلة الواحدة، بقيمة 200 درهم لكل غرفة قياسية و400 درهم لكل جناح. كما يمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بتسجيل الوصول المبكر في تمام الساعة 10 صباحاً، وتسجيل المغادرة حتى الساعة 6 مساء.

أتلانتس النخلة

ويقدم فندق أتلانتس النخلة عرضاً رائعاً للأطفال والعائلات، يتيح لهم الاستمتاع بمغامرات شائقة من خلال مدينة أتلانتس أكوافنتشر المائية، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتخفيضات هائلة على دخول متنزه أكوافنتشر المائي والحجرات المفقودة وخليج الدلافين ومنطقة أسد البحر. وتتوفر تذاكر دخول مدينة أكوافنتشر المائية ابتداء من 99 درهماً، في ما تتوفر تذكرة الدخول إلى الحجرات المفقودة ابتداء من 40 درهماً، وخليج الدلافين ابتداء من 400 درهم، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض أسد البحر ابتداء من 325 درهماً، والدخول إلى الأكواريوم ابتداء من 196 درهماً.

«ذا إتش دبي»

ويمكن للعائلات الاستمتاع بعطلة رائعة داخل المدينة في فندق «ذا إتش دبي» على شارع الشيخ زايد، حيث يمكن لطفلين بحد أقصى تحت سن 17 عاماً الإقامة مجاناً عند مشاركة الغرفة مع الوالدين، بالإضافة إلى الاستمتاع بوجبات مجانية عند تناول الطعام مع العائلة في عدد من المطاعم المختارة داخل الفندق. وتتوفر غرف ديلوكس مقابل 360 درهماً لليلة الواحدة،فيما تتوفر الأجنحة التنفيذية بأسعار تبدأ من 499 درهماً لليلة الواحدة. ويتضمن كل من العرضين وجبة إفطار مجانية، كما يشمل رسوم الخدمات والبلدية وضريبة القيمة المضافة. ويقدم الفندق أيضاً قائمة طعام مجانية لتناول الغداء أو العشاء لشخصين خلال فترة إقامتهما بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 25 في المئة على الفاتورة النهائية للمطاعم والمقاهي، التي يديرها الفندق.

ألوفت نخلة جميرا

ويقدم فندق ألوفت نخلة جميرا إقامة ممتعة لزواره في جزيرة النخلة، وعلى بعد دقائق بالسيارة من قلب مدينة دبي. وستحظى العائلات بفرصة استرداد 100 في المئة من تكاليف إقامتها لتستخدمها في المطاعم والمقاهي الموجودة داخل الفندق، كما يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام أو أقل الإقامة وتناول الطعام مجاناً. وتبدأ أسعار الغرف من 299 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب خلال أيام الأسبوع، و399 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويضم فندق ألوفت نخلة جميرا تشكيلة واسعة من المطاعم بالإضافة إلى شاطئ No’Shu الخاص ذي الإطلالة الخلابة، وهو ما يجعله خياراً رائعاً لقضاء عطلة صيفية سريعة.

رمادا باي

ويقدم فندق رمادا باي ويندهام جميرا مجموعة كبيرة من العروض للعائلات، التي تبحث عن قضاء عطلة صيفية في قلب دبي. ويمكن لطفل واحد يبلغ عمره 12 عاماً أو أقل الإقامة وتناول الطعام مجاناً عند مشاركة الغرفة مع والديه. كما يمكن للضيوف الحصول على خصم بنسبة 30% على الفاتورة في مطاعم الفندق بالإضافة إلى خصم 50 في المئة على جلسات السبا. ويبلغ سعر الغرفة الكلاسيكية مع إفطار وعشاء مجاني 199 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب، في ما يبلغ سعر الجناح بغرفة نوم واحدة مع إفطار مجاني 299 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب.

ويمكن للآباء والأمهات الاستمتاع بإقامتهم، بينما يلعب الأطفال في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي. ويمكن للعائلات التي لديها أطفال تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل، والذين سجلوا وصولهم إلى أحد أجنحة الفندق المتاحة بسعر 399 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب، طلب مجموعة من الألعاب الرائعة، بما في ذلك أحدث شخصيات أفلام الحركة وألعاب الطاولة وحتى أدوات الفنون والحرف اليدوية، لتصلهم إلى غرفتهم. ويقدم الفندق أيضاً دروساً لتعليم الخبز، كما يتناول الصغار الطعام مجاناً أثناء إقامتهم.

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