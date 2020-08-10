«سمرتاون إنتيريرز» تُنجز مشروع مقر شركة «تاكيدا» بدبي

المصدر: دبي- البيان

أنجزت «سمرتاون إنتيريرز» لتعهدات التجهيزات الداخلية مؤخراW أعمال مشروع المقر الرئيسي الجديد لشركة «تاكيدا» اليابانية للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط. ويقع المكتب في مشروع «ون سنترال» بمنطقة الأعمال المركزية لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد على مساحة 2,075 متراً مربعاً. وتولت تصميم المكتب شركة التصميم الداخلي «رور» ومقرها دبي، وتدير المشروع شركة سي بي آر إي، وحصل على شهادة LEED الفضية من المجلس الأمريكي لتصاميم المباني الخضراء.

وأوضح نيكولا تريفت، مدير المشروع في «سمرتاون إنتيريرز»: «كان قطاع الإنشاءات من الصناعات القليلة التي تمكنت من مواصلة العمل، خلال برنامج التعقيم الوطني. كـنّا في منتصف الطريق من حيث أعمال التجهيزات الداخلية لمكتب «تاكيدا»، وكان علينا أن نتحرك بسرعة لإجراء التغييرات اللازمة على تدابير الصحة والسلامة في الموقع، من أجل استكمال وإنجاز المشروع بأكثر الطرق أماناً وسلامة. ورغم هذا التحدي، تمكنا من تسليم المشروع بنجاح بدعم من فريق التصميم في «رور».

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