بيوت تدعم 400 وكالة عقارية للتواصل مع 65.000 عميل محتمل في شهرين

المصدر: دبي- البيان

أطلقت بيوت، البوابة العقارية في الإمارات مبادرة شملت تقديم خدمات المنصة مجاناً للوكالات العقارية غير المعلنة على الموقع مسبقاً وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو، وذلك إيماناً منها بضرورة التكاتف مع جميع الأطراف لدعم القطاع وتعزيز استمراريته في مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا.

وخلال هذه الفترة، نتج عن المبادرة تقديم الدعم لأكثر من 400 وكالة للإعلان عما يزيد على 6.000 عقار مجاناً على صفحات الموقع، تحقيق الإعلانات المجانية زيارات تصل لأكثر من 18.5 مليون مستخدم، الأمر الذي نتج عنه تواصل أكثر من 65.000 عميل محتمل مع الوكالات العقارية. بالإضافة إلى تخطي إجمالي الإيرادات المحتملة للوكالات التي ساعدها موقع بيوت من خلال الإعلانات المجانية حاجز الـ 2.85 مليون درهم إماراتي

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل: نسعى دوماً في بيوت نحو تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين مختلف المؤسسات العاملة ضمن القطاع العقاري في الدولة. وشكل انتشار فيروس كورونا نقطة تحول لمختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، الأمر الذي حتم علينا السعي قدماً لدعم المجتمع العقاري في الدولة، من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة التي أطلقناها لمد يد العون لكافة الوكالات العقارية دون استثناء، ورد الجميل لمجتمع الإمارات الذي ساعدنا على تحقيق النمو والازدهار خلال السنوات الماضية.

وقد أتاحت هذه المبادرة للوكالات العقارية الوصول واستخدام الحلول التقنية المميزة التي تقدمها البوابة العقارية المليارية، والتي من شأنها تعزيز الوصول لشريحة واسعة من العملاء المحتملين من المشترين والمستأجرين، بالإضافة إلى عرض عقاراتها للجمهور عبر الموقع الذي يسجل أكثر من 4 ملايين زيارة شهرياً.

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