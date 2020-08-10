جمارك دبي تُطلق مبادرة «منصات الإيجابية» لتثقيف الموظفين

المصدر: دبي- البيان

توجت جمارك دبي جهودها في قطاع الموارد البشرية لتطوير وتوعية الكوادر البشرية بها، من خلال إطلاق مبادرة «منصات الإيجابية» لتوعية وتثقيف الموظفين، خلال فترة جائحة «كورونا»، من خلال تنفيذ محاضرات تثقيفية مختلفة في كل المجالات.

واستفاد من المبادرة نحو 800 موظف وموظفة، عبر 7 محاضرات وورش عمل تناولت مجالات متنوعة في السعادة المؤسسية، الطاقة الإيجابية، القيادة أثناء الأزمات، التغذية والصحة النفسية، كما قررت استكمال المستهدف من المبادرة بنهاية العام الحالي والوصول إلى تنظيم 10 محاضرات توعوية.

وتهدف المبادرة إلى تنمية محور الثقافة المؤسسية في الدائرة لتحقيق رؤيتها في أن تكون بيئة عمل سعيدة وإيجابية، ما يحقق الهدف الرئيسي في الوصول إلى موظفين سعداء منتجين لديهم انتماء وولاء مؤسسي، وثقة بقدراتهم وتفاؤل وطاقة إيجابية للمساهمة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بأجيال تستشرف المستقبل وقادرة على قيادته.

حاضر في المحاضرات نُخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع، من خلال طرح ومناقشة قضايا مؤسسية مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر محاضرة عن «التغيرات التي طرأت على العمل الحكومي وكيفية التأقلم معها»، قدمها الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما قدم الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية محاضرة عن «دروس من القائد في السعادة والإيجابية»، «مفاتيح السعادة والإيجابية في ظل الأزمات» قدمها الإعلامي فهد هيكل، هذا بالإضافة إلى محاضرات توعوية وصحية مختلفة.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مُكلف) في جمارك دبي: «نسعى في الدائرة إلى دعم وتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تضع سعادة الفرد في المقام الأول وضمن أولوياتها، لذا تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتحسين مستوى سعادة الموظفين، وضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الوظيفي لمواردها البشرية سعياً لتحقيق رؤيتها في حماية المجتمع ورفع مستوى النمو الاقتصادي لإمارة دبي، للمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».

وقالت إيمان طاهر مديرة الثقافة المؤسسية بقطاع الموارد البشرية: إن توفير بيئة عمل تدعم التطوير المستمر هذا من أسس الثقافة المؤسسية البناءة للدائرة، لتحقيق أعلى مستويات السعادة والتناغم الوظيفي للكادر البشري، إذ ارتأينا تنفيذ المحاضرات من خلال التنوع في طرح موضوعات حيوية وثقافية تتناول قضايا مختلفة لرفد الموظفين بموضوعات، تحقق استفادة متكاملة لرفع مستويات الجودة والكفاءة والتطوير الذاتي للموظفين، ما يأتي بمردود إيجابي على تحقيق التنمية الشاملة للكادر البشري في مجال العمل الجمركي. وذكرت أن مبادرة منصات الإيجابية مستمرة إلى ديسمبر لتحقيق المستهدف المحدد لها، والوصول إلى حضور 1000 موظف.

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