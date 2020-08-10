«عزيزي» تضع حجر أساس لـ«كريك فيوز 2» بتكلفة 350 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروعها «كريك فيوز 2»، الذي تم إطلاقه حديثًا على شاطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية. وتصل تكلفة المشروع إلى 350 مليون درهم

وقام مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وفرهاد عزيزي رئيسها التنفيذي، بإطلاق أعمال البناء رسميًا في موقع المشروع، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة الشركة، ليتحول في المستقبل القريب إلى أحد المشاريع المرموقة، اعتمادًا على التزام المطور بخطط التنفيذ. ويضم المبنى 587 وحدة.

وقال مرويس عزيزي: «بعد الاستجابة المتميزة التي حظينا بها من جانب المستثمرين عند إطلاقنا «كريك فيوز 1»، وبيعه بالكامل تقريبًا، فقد قررنا الآن إطلاق «كريك فيوز 2». ونفخر بإسهامنا المتواصل في تحفيز تطور دبي، المدينة التي تتميز عن غيرها بالأمن والابتكار والتقدم المستمر، لنجعل منها حاضنة لمشاريعنا الطموحة». ويقع المشروع في مدينة دبي الطبية التي تحتضن مجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وتضم أيضًا الكثير من خيارات أنماط الحياة والتسوق الراقية.

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