الغرفة التجارية العربية البرازيلية تناقش تحديات وفرص القطاع اللوجستي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» بالشراكة مع «اتحاد الغرف العربية»، ندوة حوارية بعنوان «تأثير أزمة كوفيد 19 على القطاع اللوجستي العربي: التحديات والفرص أمام الشراكات الاستراتيجية بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية». ويندرج الحدث المقرر عقده في 12 أغسطس الجاري، في إطار سلسلة الندوات الحوارية الافتراضية التي أطلقتها الغرفة مؤخراً لبحث السبل المُثلى لمعالجة أثار فيروس كورونا «كوفيد 19» على كافة الجوانب ذات الصلة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البرازيل والدول العربية.

وستضم الندوة الحوارية مجموعة من الروّاد وصنّاع القرار لبحث واقع القطاع اللوجستي العربي، في ضوء التحديات غير المسبوقة عالمياً. وستكون هناك مناقشات موسّعة حول التغيرات الحاصلة ضمن المشهد اللوجستي العالمي ومدى تأثيرها على العالم العربي، فضلاً عن اتجاهات التعاون اللوجستي العربي الأمريكي الجنوبي. ويتمحور التركيز الرئيس للجلسات النقاشية حول بحث الخطة الاستراتيجية لبناء ممرات شحن مباشرة تربط العالم العربي بالبرازيل ودول أمريكا الجنوبية، بما يضمن تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تتنامى الحاجة اليوم إلى بناء ممرات شحن مباشرة في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية. ونتطلّع إلى التعرف عن كثب على الأفكار والتطلعات ووجهات النظر المختلفة حول كيفية اتخاذ الخطوات الأولية، التي تمهد الطريق أمام تحقيق غاياتنا بإيجاد ممرات شحن تدعم النشاط الاقتصادي والتجاري. وكنا في الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، في طليعة الجهات الداعية لإنشاء ممرات شحن برازيلية-عربية، ليس بغرض تعزيز الأنشطة التجارية بين الجانبين فحسب، وإنما أيضاً لتخفيض التكاليف وخلق فرص أعمال جديدة عالمياً.

وإلى جانب رئيس الغرفة البرازيلية، تضم قائمة الحضور عدداً من كبار الشخصيات والمتحدثين، بمن فيهم الدكتور خالد حنفي، أمين عام «اتحاد الغرف العربية»؛ والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بـ «جامعة الدول العربية»؛ وأحمد الوكيل، رئيس «الغرفة التجارية بالإسكندرية»؛ وجان بول براتيس، عضو مجلس الشيوخ البرازيلي ورئيس «المجموعة البرلمانية البرازيلية – العربية». ومن المقرّر أن يتولى تامر منصور، أمين عام «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، مسؤولية إدارة الجلسات النقاشية على هامش الندوة الحوارية.

ويشارك أيضاً ماركوس فالنتيني، عالم بيانات وخبير في اللوجستيات وسلاسل التوريد وشريك مؤسس في «إس.سي.إل بيج داتا أناليتيكس»؛ ويحيى زكي، رئيس «الهيئة الاقتصادية لقناة السويس»؛ وفلافيو لافور، مدير الامتيازات الجديدة وسياسات تنظيم الموانئ في «الأمانة العامة للموانئ البرازيلية»؛ وتيسا ماجور، نائب الرئيس لأمريكا الوسطى والجنوبية في «الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ» ورئيس قسم الأعمال والابتكار الدولي في «ميناء آكو» البرازيلي؛ والدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات في «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» والمستشار الاقتصادي في «اتحاد الغرف العربية».

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