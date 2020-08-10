«المصرف» يطلق بطاقة «وورلد ماستر كارد» للشركات

المصدر: دبي - البيان

أطلق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بطاقة وورلد ماستر كارد الخاصة بالشركات، وهي بطاقة ائتمانية تسمح للشركات بإدارة مجموعة كاملة من احتياجات الدفع والحلول التجارية بكفاءة، حيث تتيح تعزيز المراقبة المالية وإدارة النفقات بسلاسة وتحسين كفاءة التشغيل.

وتوفر البطاقة الجديدة مجموعة واسعة من المزايا المبتكرة، حيث إنها تمكّن عملائنا التجاريين من مراقبة وإدارة نفقات السفر والترفيه بكفاءة عالية. كما توفر البطاقة بيانات إلكترونية موحدة خاصة بكافة المصروفات.

وتتضمن العروض برنامج مكافآت المصرف الذي يمكن للعملاء من خلالها كسب «نقاط المصرف» مقابل مشترياتهم، حيث يمكن بعد ذلك استبدال النقاط والحصول على استرداد نقدي، مما يتيح للشركات الاستفادة الكاملة من الحدود الائتمانية العالية.

وتقدم البطاقة مجموعة حصرية من العروض والمكافآت، بما في ذلك الدخول المجاني إلى صالة المطار في أكثر من 1000 صالة في 300 مدينة باستخدام LoungeKey، بالإضافة إلى الدخول المجاني غير المحدود لصالة مرحبا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تشمل أيضاً تأميناً مجانياً للسفر والتأمين ضد الحوادث وتغطية حالات الطوارئ الطبية وإلغاء الرحلات والأمتعة المفقودة، بالإضافة إلى مزايا القيمة المضافة الأخرى.

وقال شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي للأعمال بالمصرف: «يشكّل هذا المنتج إضافة قيّمة إلى المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات التي يقدّمها المصرف. إننا نسعى بشكل مستمر، إلى تقديم منتجات وحلول جديدة لمساعدة عملائنا على تحسين إدارة عملياتهم وتنمية أعمالهم وتعزيز كفاءة التشغيل بما في ذلك تسهيل عمليات التسوية وزيادة الأمان وتحقيق وفورات في التكلفة. تسمح البطاقة لعملائنا بإدارة نفقات موظفيهم بسلاسة وتسهيل المدفوعات المتعلقة بالأعمال مع ضوابط ورؤية محسنة».

وقال جيريش ناندا مدير عام ماستر كارد في الإمارات وسلطنة عمان: «تلعب مدفوعات وحلول البطاقات التجارية دوراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى في دفع التجارة محلياً وعالمياً. تلتزم ماستر كارد بتقديم حلول دفع تجارية جديدة ومبتكرة تُمكن قادة الأعمال والموظفين من تحقيق التطور المستدام وتتيح لهم الأدوات المناسبة لإدارة مؤسساتهم. أننا سعداء بتعاوننا مع المصرف لإطلاق بطاقة وورلد ماستر كارد الخاصة بالشركات ونتطلع لمواصلة تعاوننا لجعل المدفوعات المتعلقة بعملائهم من الشركات بسيطة وآمنة ومجزية».

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