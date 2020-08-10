محطة كوسكو أبوظبي للحاويات تطلق خدمة للربط المباشر مع عدد من الموانئ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، أول محطة تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة خارج الصين بالشراكة مع موانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمة جديدة للربط المباشر مع عدد من الموانئ في أوروبا وشبه القارة الهندية في دورات أسبوعية انطلاقاً من ميناء خليفة.

وستسهم هذه الخطوة في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي في مجال تمكين التجارة العالمية من خلال تحفيز نشاط عمليات الاستيراد والتصدير بين أبوظبي وأوروبا والهند، وتقديم حلول تدعم عمليات الشحن الدولي وتتيح الوصول إلى أسواق جديدة.

وستقوم 8 سفن تتراوح سعتها ما بين 10,000 و13,000 حاوية نمطية لكل منها بنقل صادرات أبوظبي من اللدائن البلاستيكية إلى موانئ روتردام، وهامبورغ، ولندن، وأنتويرب، ولي هافر، وتعود محمّلة ببضائع عامة وسائبة وشحنات مخصصة للمشاريع، كما تشمل الخدمة الجديدة موانئ كراتشي، ونافا شيفا، وموندرا.

محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، أول محطة تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة خارج الصين بالشراكة مع موانئ أبوظبي، تعلن عن إطلاق خدمة جديدة للربط المباشر مع عدد من الموانئ في أوروبا وشبه القارة الهندية في دورات أسبوعية انطلاقاً من ميناء خليفة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BPyUMNVhHe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 10, 2020

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