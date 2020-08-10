نقل 105.9 ملايين سهم من «أبوظبي للسفن» إلى «إيدج»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أنه تم تنفيذ عملية نقل 105.9 ملايين من أسهمها المسجلة باسم شركة «الإمارات للصناعات العسكرية» إلى «إيدج للمنصات والأنظمة الدفاعية».

وأكدت الشركة في إفصاح لها نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن عملية نقل الأسهم تمت يوم 28 يوليو الماضي. وبحسب البيانات المالية للشركة عن 2019، فقد بلغ رأسمالها 211.99 مليون درهم، فيما وصل إجمالي موجوداتها 976 مليون درهم.

وتعد «أبوظبي لبناء السفن» شركة متخصصة ببناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، كما تمتلك أحد أكثر أحواض السفن كفاءة في المنطقة، وتوظّف أحدث التقنيات لرفع جاهزية الأسطول إلى أقصى حد، وزيادة عمر السفن الافتراضي، وخفض إجمالي تكاليف فترة عمله.

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