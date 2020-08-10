1047 علامة تجارية جديدة بالإمارات في يوليو

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات، خلال يوليو الماضي 1047 علامة، وفقاً لأحدث الأرقام، التي تصدرها وزارة الاقتصاد. ويعكس العدد الكبير من العلامات التجارية، التي جرى تسجليها في هذه الفترة استمرار النمو الكبير في نشاط القطاع، الذي يعبر عن الموقع الريادي، الذي تحوزه الإمارات كونها مركزاً إقليمياً لعمل مجموعة واسعة من كبريات الشركات العالمية.

وتظهر قائمة العلامات التي تم تسجليها في يوليو شمولها علامات تابعة لشركات عالمية عاملة في العديد من القطاعات، ومنها الخدمات والأغذية والملابس والتكنولوجيا والنفط، بالإضافة إلى قطاعات كثيرة أخرى.

ومن الوكالات العالمية المشهورة، التي تعمل في الإمارات شركات «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«جوجل» و«إيرباص» و«هواوي» و«سامسونج» و«كاسيو». وكانت الإمارات وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة تبوأت مركزاً متقدماً في مؤشر أكثر الدول استقطاباً للعلامات التجارية العاملة في قطاع التجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وخلال عام 2018 وهي آخر إحصاء، تضمنها تقرير «عالمية تجارة التجزئة»، فقد بلغ عدد الوكالات التي استقطبتها الإمارات 63 علامة تجارية عالمية جديدة، متفوقة بذلك على المملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى ألمانيا. يشار إلى أن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية.

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