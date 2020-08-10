دبي تعزز مبادرات تسريع الانتعاش الاقتصادي

المصدر: دبي ــ البيان

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات أسرع دول العالم في التعافي الاقتصادي بعد «كورونا»، باشرت دوائر وجهات عدة في دبي تنفيذ هذه التوجيهات بخطوات فاعلة.

وفي هذا الإطار أعلنت بوابة «دبي التجارية»، النافذة الإلكترونية الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والتابعة لموانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، عن إطلاق منصة «زادي» الموحدة لاستيراد الأغذية، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ دبي. ويستفيد من «زادي» أكثر من 18000 شركة في دبي، حيث سيتم تخليص نحو 360000 معاملة سنوياً.



وفي اجتماع بين مسؤولي وزارة الاقتصاد وغرفة دبي، بحث الجانبان ملفات حيوية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة.



وواصلت اقتصادية دبي تنظيم سلسلة ندوات «حوار السوق» مع مجتمع الأعمال، واستضافت الندوة السادسة،محمد السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، في اقتصادية دبي. وأكد السعدي فاعلية وشمولية الحزم التحفيزية، التي أطلقتها حكومة دبي، للحد من تداعيات الجائحة، والتسهيلات والامتيازات المترتبة على هذه الحزم، المقدمة لكل الشركات العاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن دبي أطلقت 38 مبادرة ضمن 3 حزم بقيمة 6.3 مليارات درهم.





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