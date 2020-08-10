«الاتحاد العقارية» تنجز مخطط مشروع «موتور سيتي هيلز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المطور الرئيسي لمشروع «دبي موتور سيتي»، عن استكمال المخططات الاستراتيجية الأولية للشركة، بخطط مفصلة لمدة ثلاث سنوات، والتي تم تطويرها لإعادة الشركة إلى طليعة المطورين في الإمارات وإقليمياً.

المخطط الأولي

وكجزء من الخطة الاستراتيجية، قامت الشركة بالكشف عن المخطط الأولي لمشروعها الجديد «موتور سيتي هيلز»، والذي سيغطي إجمالي مساحة قدرها 2.9 مليون قدم مربع تقريباً، وسيشمل المشروع المُطل على شارع الشيخ محمد بن زايد 195 فيلا سكنية و490 تاون هاوس و6 مساحات أرضية مخصصة للمجمعات التجارية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالبدء بالبيع عقب الانتهاء من الموافقات اللازمة قبيل إطلاق المشروع في الربع الأول من 2021.

منتجات حديثةوأفاد خليفة حسن صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نفخر بالإعلان عن هذه الخطط الجديدة الطموحة والابتكارية التي يمكن طرحها في السوق العقاري، لطالما كانت الشركة في طليعة الشركات العقارية في الدولة، ونحن نتطلع إلى أن نأخذ موقعنا الريادي بالقطاع العقاري مرة أخرى من خلال طرح منتجات حديثة لجميع فئات العملاء والمستثمرين».

متطلبات السوق

وأضاف: «الشركة تتابع عن كثب متطلبات السوق العقاري والمستثمرين في الدولة، لذا قد قمنا بإطلاق مشروع «موتور سيتي هيلز»، الذي يتيح الاستثمار أمام الراغبين ببناء الفلل والتاون هاوس بالتصاميم الخاصة بهم».

يذكر أن الاتحاد العقارية تمتلك العديد من المشاريع الناجحة التي تم إطلاقها، وتضم أكثر من 60 ألف وحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز