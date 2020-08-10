الإمارات تستقطب مشتري البيوت الثانية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن الإمارات من أبرز الدول التي ستحظى بتصنيف مرتفع وإقبال شديد من جانب الراغبين في شراء بيوت ثانية خلال الظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المُستَجد، في مختلف أنحاء العالم.وأصدرت الشركة تقريراً بعنوان «استبانة المشترين العالميين 2020»، وهو أول إصدار من هذه الاستبانة التي أجرتها الشركة خصيصاً لرصد أبرز التأثيرات التي خلفتها «كوفيد 19» وتداعياتها الاقتصادية على اتجاهات وتفضيلات مشتري العقارات من كافة أنحاء العالم.

وتطرقت الاستبانة إلى البيوت الثانية، وأوضحت أن «كوفيد 19» جعلت العديد من مشتري العقارات في مختلف أنحاء العالم يفكرون في اقتناء بيوت ثانية بخلاف بيوتهم في بلادهم الأم، وذلك لاستخدام هذه البيوت الثانية في تحسين أنماط الحياة لديهم وأيضاً كملاذ في حال تفشي الجائحة مجدداً. وأوضحت نتائج الاستبانة أن الإمارات تأتي في مقدمة الوجهات لشراء البيوت الثانية، وتأتي بعد ألمانيا، النمسا، سنغافورة، اليونان ونيوزيلاندا.

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