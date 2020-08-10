724 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 724 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 169 مبايعة بقيمة 281.74 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 143.9 مليون درهم و142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 137.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، وتصدرت منطقة جزيرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم، وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل.

وسجلت الرهونات قيمة 368.24 مليون درهم منها 34 رهن أراض بـ 337.13 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بـ31.1 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 102 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 74.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 60 مليون درهم.

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